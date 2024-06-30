РФ ударила не в темное время суток, не комбинированным или массированным обстрелом, отметили в КГВА.

Ракетный удар России по Киеву 30 июня отличается от многочисленных последних воздушных атак по столице Украины, заявил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

"Противник ударил не в темное время суток, не комбинированным или массированным обстрелом. Не баллистическим оружием или крылатыми ракетами с бортов стратегических бомбардировщиков. Агрессор испытывает новые тактики - он ищет точное время, методы и средства, чтобы поразить Киев", - говорится в заявлении.

По его словам, "столица Украины всегда была и будет одной из самых приоритетных целей для захватчиков".

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В КГВА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Удар по Киеву 30 июня - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, вечером 30 июня Россия совершила очередной ракетный удар по Киеву.

"По предварительным данным Воздушных сил, противник, вероятно, применил крылатые ракеты. Они пересекли Черниговщину и направлялись в Киев с северо-восточного направления. Силами и средствами ПВО вражеские воздушные цели были уничтожены", - говорится в сообщении КГВА.

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