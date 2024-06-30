Россияне, вероятно, применили крылатые ракеты.

Вечером 30 июня Россия совершила очередной ракетный удар по Киеву. В городской военной администрации раскрыли новые подробности атаки.

"По предварительным данным Воздушных сил, противник, вероятно, применил крылатые ракеты. Они пересекли Черниговщину и направлялись в Киев с северо-восточного направления. Силами и средствами ПВО вражеские воздушные цели были уничтожены", - говорится в сообщении.

В КГВА напомнили, что в Оболонском районе зафиксировано падение обломков:

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"Предварительно был поврежден 14-этажный жилой дом. По уточняемым данным, произошло частичное разрушение определенных строительных конструкций на нескольких этажах и возгорание балконов дома. Данные о пострадавших пока отсутствуют, уточняются. На месте происшествия работают все оперативные службы".

Тем временем мэр Киева Владимир Кличко заявил, что двум пострадавшим женщинам из дома в Оболонском районе медики оказывают помощь на месте: "У них - острая реакция на стресс".

По его словам. в доме - частичное разрушение балконов на двух этажах, а также есть угроза разрушения балкона еще на одном из этажей.

"Пожар в доме локализован. Спасатели продолжают проверять квартиры", - добавил Кличко.

Позже он проинформировал, что к медикам обратились пятеро пострадавших. Все - женщины, с острой реакцией на стресс. Одну пожилую женщину госпитализировали, другим оказывают помощь на месте. Из дома были эвакуированы 10 жителей.

Ранее российские войска ударили авиабомбой по Харькову, известно о "прилете" в терминал "Новой почты", одном погибшем человеке и десяти пострадавших.

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