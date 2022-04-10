В последние дни ситуация в Киеве стабилизировалась, некоторые жители столицы вернулись домой.

Хотя Киев и область и освобождены от оккупантов, в столице и регионе ежедневно раздаются воздушные тревоги.

УНИАН рассказывает, что происходит в Киеве и области сегодня в режиме онлайн.

06.00: Ночь в Киеве и области прошла спокойно. После отбоя воздушной тревоги в 22:17 повторного ее объявления не было.

Также не поступали сообщения о взрывах.

22.17: Отбой тревоги.

21.00: В Киеве объявлена воздушная тревога.

Напомним, в начале апреля 2022 года всю Киевскую область освободили от российских оккупантов. Увиденное в пригородах Киева шокировало не только украинцев, но и весь цивилизованный мир. Так, в Буче были обнаружены убитые мирные жители с завязанными за спиной руками.

Власти предполагают, что ситуация в Бородянке Киевской области тоже будет ужасной: там очень много разрушенных РФ домов, под завалами уже очень долго находятся люди.

Пока не отвергается сценарий, при котором Россия снова попытается возобновить наступление на Киев.

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