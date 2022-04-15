Леонид Болгаров рассказал, что его сильно не били, но издевались.

Украинский капеллан Леонид Болгаров, который был в плену у российских военных, рассказал, что его сильно не избивали из-за возраста, но издевались. Он молился, чтобы все выдержать.

Об этом сообщает Суспильне.

Священник отправился в составе поисково-спасательной миссии на остров Змеиный за украинскими пограничниками, которых считали погибшими. Когда священники прибыли на остров, к ним подошла "смотровая группа", их поставили на колени, а судно захватили и начали обыскивать.

Болгаров был в плену до 10 апреля. Сначала похищенных людей доставили в оккупированный РФ Севастополь, где священники пробыли 11 суток. Российские спецслужбы допрашивали украинцев.

По словам капеллана, его сильно не избивали, потому что ему 65 лет, но россияне всячески издевались и просто бесчеловечно относились. Позже пленных в составе группы в 200 человек на десантном самолете отправили в Курск, где сначала держали в платочном городке, а потом в СИЗО.

"На улице температура -22 градуса, нас поставили на колени, мы стояли на коленях на снегу, на морозе с трех до пяти часов утра. Я только молил Бога, чтобы не упасть, выстоять до конца‎", - рассказывает священник.

Капеллан вспоминает, что самым худшим были прогулки на холоде – людей выводили на улицу, чтобы поиздеваться.

"Для них каждый украинец – это враг, потому что он украинец"‎, - подытожил священник.

Обстрел острова Змеиный - что известно

25 февраля российские военные весь день обстреливали остров. В Украине сначала сообщили, что связь с защитниками острова исчезла, а позже – что все 13 пограничников погибли, отвергнув требование российских военных сдаться в плен.

25 февраля украинская сторона провела переговоры об эвакуации тел, и в тот же день на остров было направлено судно "Сапфир". На борту был экипаж и священнослужители Одесской епархии ПЦУ Василий Вырозуб и Александр Чоков для выполнения этой миссии.

27 февраля стало известно, что группа кораблей ВМС РФ захватила украинское спасательное судно "Сапфир".

28 февраля в Генштабе заявили, что украинские пехотинцы и пограничники с острова Змеиный живы и находятся в плену. В марте состоялся обмен пленными. В списках были военнослужащие из Змеиного.

Позже руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что судно "Сапфир" вернулось под контроль Украины. Все 19 членов экипажа были освобождены из российского плена. 29 марта защитник змеиного, пославший российский корабль, вернулся домой.

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