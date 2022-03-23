Продолжаются переговоры по обмену.

Россия захватила в плен около 100 человек, ведутся переговоры по обмену.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в интервью "Суспильному".

По ее словам, РФ изъявила желание забрать своих моряков, которые тонули в Черном море и которых спасла украинская сторона.

"Здесь есть моряки (с острова Змеиный - УНИАН), мы кстати спасли 11 моряков и готовы их отдать, для чего они нам нужны, пусть только отдадут наших людей", - отметила министр.

Верещук выразила надежду, что в ближайшее время Украина сможет забрать своих граждан.

"Там не только моряки, а, как оказалось, 92 лица, если не ошибаюсь, которых они захватили в плен", - сказала Верещук.

Она также рассказала, что к ней обратилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова о возможности паритетного обмена: моряка на моряка, водителя на водителя и тому подобное.

"Я говорю — хорошо, но скажите мне, пожалуйста, а кого нам менять на наших городских голов, которых оккупанты захватили в плен? Нам надо тоже захватывать ваших гражданских? Что нам сделать, если вы говорите о паритетном обмене? Военнопленные, они имеют свой порядок обмена, есть карточки, которые подает РФ, которые подаем мы", - отметила она.

Захват украинцев на острове Змеином: как это было

Как сообщал УНИАН, 24 февраля агрессор вел обстрелы из корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.

По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ – сдаваться никто не будет.

В этот же день советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время артиллерийского удара по острову Змеиный погибли 13 украинских пограничников.

25 февраля украинская сторона провела переговоры об эвакуации тел, и в тот же день на остров было направлено судно "Сапфир". На борту был экипаж и священнослужитель Одесской епархии ПЦУ протоиерей Василий Вирозуб для выполнения этой миссии.

27 февраля в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ сообщили, что группа кораблей ВМС РФ захватила украинское спасательное судно "Сапфир", которое отправилось на остров Змеиный с гуманитарной миссией.

28 февраля в Генштабе заявили, что украинские пехотинцы и пограничники, которых взяли в плен российские оккупанты на острове Змеиный, живы.

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