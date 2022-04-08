Сейчас судно буксируют на рейд румынского порта Сулина.

Спасательное судно "Сапфир" вернулось под контроль Украины. Российские захватчики захватили его 26 февраля во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный.

В Министерстве инфраструктуры отметили, что 8 апреля поисково-спасательное судно "Сапфир" наконец вернулось под контроль Украины.

Сейчас судно буксируют на рейд румынского порта Сулина. Это результат совместных усилий высшего руководства нашей страны, Министерства инфраструктуры, КП "МПРС" и Международной Морской Организации.

Буксировку судна с места передачи в территориальные воды Украины осуществил буксир "Авант" под флагом Украины.

Всех 19 членов экипажа спасательного судна освободили из российского плена еще 25 марта – в рамках первого обмена пленными.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что над возвращением "Сапфира" работал лично президент Украины, вся команда Офиса, Министерство инфраструктуры и Международная Морская Организация (IMO).

"Украина всегда возвращает своих и свое. Это касается как людей, так и имущества, а также территорий. Не оставим России никаких шансов", - написал Ермак.

Захват россиянами украинских судов: что известно

Гражданское спасательное судно "Сапфир" захватчики захватили 26 февраля во время выполнения им гуманитарной миссии в районе острова Змеиный.

Всего с начала активной фазы войны агрессор захватил 3 украинских судна – "Сапфир", "Афина" и "Принцесса Николь". Захват военными кораблями страны-оккупанта гражданских судов является прямым нарушением норм Международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореплавания.

Справка УНИАН. Спасательное судно "Сапфир" является единственным украинским гражданским специализированным судном, которое находится в постоянной поисково-спасательной готовности. Оно способно выполнять соответствующие задачи в открытом море. Речь идет не только о поиске и спасении людей, но и о сбоях буксировка и пожаротушения.

С момента полномасштабного наступления России спасательный буксир участвовал в спасательных операциях на Черном море. В частности при участии "сапфира" ликвидировали пожар на борту танкера Millenial Spiri (флаг Молдовы), который возник в результате ракетного обстрела россиянами.

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