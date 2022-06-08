Ночь в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги, но обошлось без обстрелов.

Каждые пять минут в Украине уничтожают минимум одного оккупанта.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

В общем, по его словам, ночь в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги, но обошлось без обстрелов.

Он сообщил, что на Южном направлении украинские вооруженные силы нанесли четыре удара артиллерией и авиацией по вражеским позициям.

"Уничтожено несколько единиц боевой техники, уничтожены склады с боеприпасами, уничтожено определенное количество личного состава. Потери врага еще уточняются", - рассказал Братчук.

Напомним, российские войска утром 4 июня 2022 года нанесли очередного ракетного удара по Одесской области. В результате пострадали два человека.

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