Сообщается, что ракеты Х-59 были запущены с самолетов стратегической авиации.

Российские войска утром 4 июня 2022 года нанесли очередной ракетный удар по Одесской области. В результате пострадали два человека.

Об этом сообщает Facebook оперативного командования "Юг".

Сообщается, что ракеты Х-59 были запущены с самолетов стратегической авиации. Они попали на территорию сельскохозяйственного предприятия и в складские помещения.

"Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Предварительно, 2 пострадавших. На месте работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку в Одессе и Одесской области.

Вероятность нанесения ракетных ударов по региону остается очень высокой. Враг может осуществлять такие атаки, как с Черного моря, где находится его фрегат-носитель ракет морского базирования "Калибр", а также с самолетов стратегической авиации, которые отправляются в сторону Украины с территории РФ.

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