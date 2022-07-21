Он подчеркивает, что Россия проводит мощную информационную кампанию по дискредитации нашего государства о якобы продаже Украиной оружия третьим странам, чтобы сорвать ее поставки.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что каждая единица оружия, которое Украине предоставляют партнеры, находится под пристальным контролем государства и партнеров нашей страны.

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении пресс-службы СНБО, об этом он сказал во время презентации модуля информационно-аналитической системы "СОТА" по мониторингу поставок Украине вооружения от стран-партнеров, который был введен в действие 24 февраля.

Отмечается, что этот модуль, который состоит из трех контуров - общедоступная информация, информация для служебного пользования и тайная информация, реализован Аппаратом СНБО в сотрудничестве с Министерством обороны Украины.

"Модуль позволяет контролировать новые поставки вооружения по статусам (например, готово к отгрузке, в пути или получено ВСУ) и странам-поставщикам, анализировать поставки оружия во временном разрезе, по периодам принятия на вооружение странами-поставщиками, соответствием стандартам НАТО, отнесением к советским образцам вооружения и тому подобное", - говорится в сообщении.

Данилов отметил, что Россия в настоящее время "проводит мощную информационную кампанию по дискредитации нашего государства о якобы продаже Украиной оружия третьим странам, чтобы, среди прочего, сорвать снабжение".

По его словам, к системе "СОТА" имеет доступ высшее военно-политическое руководство, и благодаря этой системе мы знаем, что ни одна пуля из поставок никуда не исчезла". Каждая единица вооружения контролируема, подчеркнул он.

Министр обороны Украины Алексей Резников, который принял участие в мероприятии, сообщил, что поставки вооружений контролируется тремя системами, в частности "СОТА" и натовской системой учета и контроля логистики LOGFAS, которую Украина получила в 2019 году.

По словам министра, в отечественных военных вузах учат использовать эту систему, и недавно он обратился к НАТО с просьбой предоставить больше лицензий и терминалов. "Наша мечта - довести ее до уровня батальона", - заметил Резников.

Он также добавил, что сейчас украинские специалисты вместе со специалистами Пентагона дорабатывают еще одну систему контроля, которая вскоре будет задействована в полном объеме.

Кроме того, Данилов и Резников подчеркнули, что России не удастся сорвать поставки вооружения в наше государство.

Как отметили в СНБО, новый модуль предусматривает возможность расчета поставок боеприпасов единицам вооружения, мониторинга выполнения планов поставок, распределения полученного вооружения.

Модуль интегрирован с порталом системы "СОТА" по отслеживанию ситуации на линии боевых действий, мониторингу размещения сил врага, ракетных ударов по территории Украины, обстрелам населенных пунктов, географической привязки сообщений, касающихся военных действий, чрезвычайных ситуаций и резонансных заявлений в медиапространстве.

Как сообщал УНИАН, 14 июля глава Офиса президента Андрей Ермак предложил создать Временную специальную комиссию, которая будет заниматься вопросами контроля над использованием оружия, полученного от международных партнеров. Соответствующее заявление появилось через несколько дней после того, как член Палаты представителей США Виктория Спартц среди прочего, сказала, что американская сторона не знает, попадает ли предоставленное вооружение на фронт.

Впоследствии в Пентагоне заявили, что не видят признаков, что предоставленное оружие Украина может вывозить из страны как контрабанду.

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