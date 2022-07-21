Российские оккупационные войска продолжают нести потери в Украине, в то время как партнеры из стран Запада обещают больше оружия для Украины.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Российская Федерация распространяет ложную информацию, чтобы сорвать поставки странами цивилизованного мира вооружения для защиты украинского народа и государственности от российской агрессии.

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в микроблоге Twitter.

"Когда наши партнеры берут обязательства по большей военной помощи и российские войска несут большие потери, Россия продвигает фальшивые новости о неправильном использовании вооружения, предоставленного Украине. Они делают это, чтобы сорвать поставки вооружения, которое играет решающую роль в освобождении территории Украины", - подчеркнул Николенко.

Как сообщал УНИАН, 14 июля глава Офиса президента Андрей Ермак предложил создать Временную специальную комиссию, которая будет заниматься вопросами контроля над использованием оружия, полученного от международных партнеров. Соответствующее заявление появилось через несколько дней после того, как член Палаты представителей США Виктория Спартц среди прочего, сказала, что американская сторона не знает, попадает ли предоставленное вооружение на фронт.

Впоследствии в Пентагоне заявили, что не видят признаков, что предоставленное оружие Украина может вывозить из страны как контрабанду.

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска по-прежнему сосредоточили усилия на захвате Донбасса.

Враг штурмует район Ивано-Дарьевки Донецкой области, а также Углегорскую ТЭС, чтобы продвинуться в Краматорск и Славянск.

В Пентагоне, в свою очередь, констатировали, что, несмотря на большие потери, которая РФ понесла в боях за регион, ВС России за 90 дней продвинулись только до 16 км. Это, отметил генерал Милли, является не очень большим продвижением.

По мнению экспертов из Института изучения войны, россияне теряют наступательную боевую мощь в локальных боях за относительно неважные населенные пункты.

Так, ВС РФ до сих пор не взяли Северск после захвата Лисичанска. Кроме того, российская армия не смогла начать атаку на Бахмут.

Ожидается, что нынешнее наступление оккупантов достигнет своей кульминации в ближайшие недели.

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