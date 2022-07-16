В Министерстве обороны США уверены, что вся военная помощь используется ВСУ для борьбы с Россией.

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки не отслеживает вооружение, которое поставляется Украине. Однако в ведомстве уверены, что вся военная помощь используется только для защиты от российской агрессии.

Такие заявления сделал старший представитель Пентагона во время недавнего брифинга. Основные тезисы из выступления были опубликованы на официальном сайте Минобороны США.

"Мы не отслеживаем оружие. И, честно говоря, мы уверены, что украинцы [правильно] используют оружие, которое мы им предоставили, и не видели никаких признаков того, что это оружие было направлено куда-то еще, кроме как на борьбу с русскими", — заявил старший представитель Пентагона.

Напомним, 12 июля издание Financial Times выпустило материал об опасениях НАТО и ЕС насчет потенциальной контрабанды западного оружия из Украины. Источники сообщили порталу, что с Киевом ведутся беседы о создании системы отслеживания военной помощи.

На публикацию ответил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, у государства нет причин вывозить оружие, ведь нам нужно выжить.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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