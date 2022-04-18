Журналист считает, что битва за Донбасс будет вестись по сирийскому сценарию.

Российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко заявляет, что на сегодня Владимир Путин победить Украину не может – это очевидно. Он рассказал, какой может быть битва за Донбасс.

Есть вопрос о том, насколько украинская армия готова нанести тотальное поражение российской, отметил Яковенко в интервью "Обозревателю".

"Да, поражения под Киевом, под Черниговом нанесены. Но это недостаточные поражения для того, чтобы можно было говорить о каком-то серьезном кризисе и о том, что режим уже трещит по швам. Нет", - отметил журналист.

Он прогнозирует очень тяжелый период в российско-украинской войне из-за прихода сирийского палача Дворникова, привыкшего массово уничтожать мирных граждан.

"Думаю, битва за Донбасс будет вестись по сирийскому сценарию, когда будут ковровые бомбардировки. Дворников ничего другого не умеет. Он так действовал в Грозном, он так действовал в Сирии. Здесь, правда, ему будет противостоять немножко другой противник, потому что у сирийцев, которые сопротивлялись, вообще не было никаких средств ПВО, не было самолетов", - говорит Яковенко.

"На самом деле, здесь есть сроки. Для Путина есть срок 9 мая. Ему надо что-то сделать. Самый лучший трофей, подарок, который он может себе сделать на "день победы" – это Мариуполь и Славянск. Но будем надеяться, что у него это не получится", - подытожил оппозиционный политик РФ.

Напомним, Россия планирует выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что захватчики "хотят буквально добить и уничтожить Донбасс".

"Уничтожить все, что когда-то дало славу этому промышленному региону. Так же, как российские военные уничтожают Мариуполь, они хотят стереть с лица земли и другие города, другие громады Донецкой и Луганской областей", - сказал Зеленский в видеообращении.

Глава Луганской области Сергей Гайдай также прогнозирует "мариупольский" сценарий во всей области.

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