Он утверждает, что сейчас можно констатировать о начале фазы боев в городской застройке Авдеевки, но делать выводы рано.

Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский считает, что пока заблаговременно делать выводы относительно ситуации в Авдеевке. По его словам, нет четкого понимания, где на самом деле сейчас находится враг.

"Есть общее понимание, что оккупанты пытаются пробиться в городскую застройку. Но, где именно они? Есть источники, которые неофициально пишут, что это район Авдеевского коксохима. Другие источники пишут, что россияне уже почти подобрались к трассе. Из наших ресурсов кажется, что ситуация катастрофическая. Но парадоксально, что российские военные аналитические ресурсы призывают свое общество не питаться горячим ожиданием. Судя по всему россияне готовятся, что бои в городской застройке Авдеевки будут продолжительными", - сказал он телеканалу "Эспрессо".

Он утверждает, что сейчас можно констатировать о начале фазы боев в городской застройке Авдеевки, но делать выводы рано.

Видео дня

"Что касается потенциала россиян продвигаться, то здесь вопрос открыт. Потому, что ситуация зависит не только от положения россиян, но и от того, какое будет положение у нас. Сейчас можно констатировать о начале фазы боев загородном строении Авдеевки, но делать выводы рано. Потому, что фаза боев в городской застройке может продолжаться и несколько недель, и несколько месяцев", - пояснил Киричевский.

Ситуация возле Авдеевки - детали

В Авдеевке не происходят уличные бои, происходят перестрелки с одиночными диверсионно-разведывательными группами (ДРГ). Об этом сказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Как таковых уличных боев в городе нет. Есть одиночные ДРГ, которые пытаются пройти по улицам в город, но, конечно, ребята это отрабатывают. Самое главное, что линия обороны держится, несмотря на очень сложные условия, потому что враг большими силами давит", - отметил он.

По его словам, есть видеоподтверждения, что вражеские ДРГ заходят, но украинские военные их обезвреживают, вылавливают.

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