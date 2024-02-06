По словам Барабаша, есть видеоподтверждения, что вражеские ДРГ заходят, но украинские военные их обезвреживают, вылавливают.

В Авдеевке не происходят уличные бои, происходят перестрелки с одиночными диверсионно-разведывательными группами (ДРГ). Об этом сказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Как таковых уличных боев в городе нет. Есть одиночные ДРГ, которые пытаются пройти по улицам в город, но, конечно, ребята это отрабатывают. Самое главное, что линия обороны держится, несмотря на очень сложные условия, потому что враг большими силами давит", - отметил он.

По его словам, есть видеоподтверждения, что вражеские ДРГ заходят, но украинские военные их обезвреживают, вылавливают.

Видео дня

"Конечно, что если ребята ликвидируют ДРГ, то идет стрелковый бой и у горожан складывается впечатление, что это уличные бои. Это одиночные ДРГ. Речь не идет о каком-то там большом количестве людей противника, которые зашли и заняли какие-то позиции в городе", - рассказал Барабаш.

Он отметил, что ситуация в городе очень сложная и напряженная.

"Если мы несколько недель говорили, что сложная, но контролируемая. Сейчас очень сложно. Можно сказать, что где-то местами критическая. Конечно, это не значит, что все пропало, что совсем плохо. Но враг очень большие силы бросает на наш город", - сказал глава Авдеевской городской военной администрации.

По его словам, у оккупантов есть задача взять Авдеевку до президенских псевдовыборов в России, которые назначены на середину марта.

Он рассказал, что за минувшие сутки в город "прилетело" 37 КАБов, а с 1 января – 746 КАБов.

"Для сравнения – за прошлый год, где-то с августа месяца, когда начали кабы лететь их было 146 всего", - отметил Барабаш.

По его словам, в течение суток произошло около 50 массированных обстрелов. При этом добавил, что по состоянию на сегодня в городе остается 945 горожан и люди не очень охотно выезжают.

Ситуация в Авдеевке - прогнозы

Как сообщал УНИАН, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий допустил возможность того, что Вооруженные Силы Украины покинут Авдеевку из-за дефицита снарядов.

По его словам, Украине выгодно держать этот город, потому что соотношение потерь в боях за него 1:12 не в пользу оккупационных войск. Дикий добавляет, что проблема не в том, что в Авдеевку просто не завезли снаряды - по всему фронту сейчас наблюдается критический дефицит боеприпасов.

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