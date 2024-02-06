Потери, которые российской армии наносят силы обороны, сказываются.

Российские окупать не снижают интенсивность штурмов Авдеевки в Донецкой области, ведь имеют задачу захватить город до президентских выборов в РФ в марте. Об этом заявили офицер 59 ОМБр им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий и майор запаса Алексей Гетьман, сообщает Суспильне.

Он отметил, что оккупационная армия не жалеет людей, однако сейчас потери на Авдеевском фронте сказываются, украинские военные видят панические настроения среди российских солдат.

По словам Цехоцкого, российские войска в боях за Авдеевку последнюю неделю снова активно используют технику.

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"Земля немного померзла и способствует этому. Также на технику они ставят средства РЭБ, что немного затрудняет уничтожение ее дронами", - добавил он.

Военный рассказал, что на участке фронта, который удерживает 59-я бригада, российские военные не доходят до украинских позиций.

"Мы с большой радостью берем их в плен, но на нашем направлении враг не доходит до позиций. Когда они попадают в прицел, а это немного далеко от позиций, они сразу уничтожаются. А обратно они тоже пойти не могут, потому что свои пристрелят", - заявил офицер 59 ОМБр им. Якова Гандзюка.

Кроме того, по его мнению, потери, которые российской армии наносят силы обороны, сказываются.

"Наблюдается немного паника в их рядах. Несмотря на эту интенсивность, несмотря на то, что они чувствуют запах крови, они все равно испытывают панику. Но количество уничтоженных оккупантов, все равно дает свои результаты", - подчеркнул военный.

В то же время, военный аналитик Алексей Гетьман напомнил, что начиная с 10 октября, когда армия РФ начала наступление на Авдеевку, потери российского войска оценивают в 17 тысяч, что больше, чем Советский союз потерял за 10 лет Афганской войны, когда были потеряны около 14 500 советских солдат.

"Они не будут жалеть ресурсов. Технику они жалеть будут, потому что у них есть с этим уже определенные ограничения, а людей - нет. Ведь не военная основа для таких действий, а политическая. Российские войска штурмуют Авдеевку с 10 октября. У них следующий дедлайн до 15-17 марта, когда состоятся выборы (выборы президента в РФ). Они будут пытаться захватить город, чтобы накануне выборов показывать для россиян привлекательную картинку", - рассказал Гетман.

По словам Алексея Гетьмана, российская армия имеет ресурс направлять новые силы на штурмы. Здесь, заметил он, воюют подразделения "Шторм-Z", сформированные из бывших заключенных и дезертиров, на севере от города стоит так называемая "армия ДНР".

Ситуация возле Авдеевки-детали

Авдеевка пока остается одним из самых сложных участков фронта. По всему периметру вокруг города растет количество боевых действий.

"Сейчас основная динамика развивается на севере самого города, где есть продвижение противника к участку, который расположен, условно говоря, между коксохимом и самой Авдеевкой. Там враг в выходные дни совершил определенное продвижение, используя плохую погоду, из - за которой разведка была затруднена, артиллерия работала меньше",-рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По словам эксперта, от участков, где идут бои остается где-то полтора километра или меньше до основной трассы, которая является логистическим путем для самой Авдеевки. Там сейчас ведутся активные боевые действия - ВСУ пытаются удержать позиции и выбить оккупантов с этого участка.

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