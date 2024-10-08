Также определено, кто будет получать средства, если военнослужащий не составит личное распоряжение.

Верховная Рада приняла закон, который позволяет военным самостоятельно определить членов семьи или других людей, которым будут поступать выплаты в случае его исчезновения без вести или попадания в плен. Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов в Telegram.

Сегодня, 8 октября, в Верховной Раде Украины за правительственный законопроект с регистрационным номером 11407 проголосовал 301 народный депутат.

Согласно принятому парламентом закону, если военнослужащий не составит личное распоряжение, до 50% денег в первую очередь будут выплачиваться равными долями жене (мужу), законным представителям детей, детям из числа лиц с инвалидностью с детства (независимо от их возраста) и родителям военнослужащих.

Видео дня

Фролов отмечает, что в случае отсутствия представителей из первой очереди, средства будут поступать равными долями совершеннолетним детям, родным братьям (сестрам), законным представителем которых является военнослужащий, в размере, не превышающем 20%.

Выплаты родным бойцов Сил обороны

Как сообщал УНИАН, адвокат Светлана Ярошенко в интервью "Телеграфу" отмечала, что в случае гибели, плена или пропажи без вести бойца Сил обороны, первоочередное право на материальную помощь от государства имеет его жена, а уже потом родители. Но в обоих случаях - если они проживали вместе с пропавшим и находились на его иждивении.

Если у без вести пропавшего или пленного нет жены, а есть несколько других лиц, претендующих на денежные выплаты, то средства делят между ними в равных частях. По словам Ярошенко, ориентировочная сумма денежного обеспечения составляет 20 тыс. грн в зависимости от должности пропавшего и дополнительное вознаграждение - 100 тыс. грн.

Вас также могут заинтересовать новости: