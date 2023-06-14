Нынешний лидер россиян никогда не захочет принимать мирное соглашение с возвращением захваченных территорий украинскому государству и выплатой компенсации за нанесенный ущерб, отметил Геращенко.

Наиболее быстрое и эффективное завершение войны Украины против РФ возможно в случае физической ликвидации российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил экс-советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время обсуждения "Подрыв Каховской ГЭС: последствия для бизнеса", организованного Европейской Бизнес Ассоциацией. "Наиболее быстрое и эффективное завершение войны возможно в единственном случае - физическая ликвидация военного преступника и тирана Путина Владимира Владимировича. Это, по мнению экспертов Института будущего, является наибольшей вероятность того, что война будет закончена быстро", - сказал он.

Геращенко добавил, что другие варианты, к сожалению, говорят о том, что война может продолжаться не один год.

Он подчеркнул, что Путин никогда не захочет подписывать мирное соглашение с полным возвращением захваченных территорий Украине и выплатой компенсации за нанесенный ущерб. "Лучший вариант - это его физическое уничтожение", - заявил Геращенко.

Контрнаступление ВСУ - последние новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, 10 июня президент Владимир Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ. Западные партнеры отмечают, что успешное контрнаступление может усилить позиции Киева во время будущих мирных переговоров, а также склонить Москву к дипломатии.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, наступательные действия Украины происходят одновременно на нескольких направлениях. К 12 июня на востоке и юге украинские военные освободили около 90 квадратных километров территорий, всего деоккупировано 7 населенных пунктов.

В Генеральном штабе ВСУ подтверждают, что украинские военные имеют частичный успех в результате наступательной операции. Как сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев, за последние три дня Силы обороны продвинулись на расстояние от 200 метров до 1,4 км и освободили около 3 квадратных километров.

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