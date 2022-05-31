Всего было 7 таких миссий на глубину более 100 километров, в которых участвовали 16 вертолетов.

Во время блокады российскими оккупантами Мариуполя экипажи украинских вертолетов Ми-8 преодолевали плотную оборону вражеской ПВО и авиацию, чтобы доставить крайне необходимые припасы, медикаменты, и свежие силы защитникам осажденного металлургического комбината "Азовсталь".

Всего было 7 таких миссий на глубину более 100 километров, в которых участвовали 16 вертолетов.

В сеть опубликовали уникальные кадры полетов украинских вертолетов на "Азовсталь". Спецоперация проводилась специалистами Главного управления разведки Минобороны Украины и полка "Азов".

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов сообщал, что в течение почти трех месяцев украинские силы окапывались на обширном сталелитейном заводе, окруженном и подвергавшемся постоянным бомбардировкам со стороны российских войск. Но по мере того, как их запасы еды, воды, медикаментов и боеприпасов заканчивались, а число тяжелораненых росло, росло и отчаяние просьб о помощи.

"Все поставки прошли успешно", — сказал Буданов.

Но в 5-м и 7-м вылетах было сбито два вертолета. По словам Буданова, третий вертолет, прибывший на помощь на одном из них, также был уничтожен.

Как писал УНИАН, 20 мая в интервью украинским СМИ по случаю третье годовщины со дня инаугурации Зеленский впервые рассказал о поставляемой помощи защитникам Мариуполя.

Летчики доставляли бойцам лекарства, продукты, воду, забирали тела и раненых. Во время спецопераций, по его словам, погибло много украинских пилотов.

По словам основателя "Азова" Андрея Билецкого, спецоперация авиапрорыва была спланирована и проводилась под эгидой Главного управления разведки Минобороны Украины.

Сам Билецкий занимался организацией десанта. Благодаря спецоперации удалось переправить вертолетами для усиления обороны города 72 бойцов "Азова".

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