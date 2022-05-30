Можно считать начатым официальное мародерство РФ, отметил советник главы Мариуполя.

Российские оккупанты в Мариуполе закончили погрузку украинской рулонной стали на судно под флагом России.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Порт. Оккупанты закончили нагрузки рулонной стали на судно РМ3 класса "Славутич" под флагом России. Выход из акватории порта предварительно запланирован на утро завтра. Пункт назначения - Ростов-на-Дону", - написал он.

Андрющенко добавил, что "официальное мародерство России можно считать начатым".

Напомним, 28 мая Андрющенко рассказал, что в Мариуполь зашла большая группа кадыровцев, после появления которых началось загрузки украинского металлопроката из Мариупольского порта.

Советник отметил, что не без помощи кадыровцев оккупанты нашли мариупольских специалистов для работы в порту.

Андрющенко предположил, что поскольку нет подтверждения разблокировки "новых ворот", металл будут вывозить из порта малыми партиями.

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