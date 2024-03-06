Сейчас по его словам россияне бросают на штурм даже тех, кто пришел на фронт без подготовки неделю-две назад.

Украина в 2024 году может провести контрнаступательные действия. Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил генерал-лейтенант, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

"Все делается для того, чтобы перехватить инициативу. Наша задача - стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить врага, максимально сделать перегруппировку для вывода частей, которые нуждаются в восстановлении, создать ударную группировку и провести в этом году контрударные действия", - сказал командующий Сухопутных войск.

По его словам, сейчас россияне делают все, чтобы оккупировать как можно больше территорий до выборов президента России. Перехваченные разговоры врага дают понять, что он не жалеет людей и бросает в бой даже тех, кто практически не имеет подготовки.

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Самыми горячими участками фронта остаются направление Авдеевки, направление Часового Яра и направление Терны в сторону Лимана. На всех них украинские бойцы уверенно держат оборону и наносят врагу большие потери.

Возле Авдеевки - "супер горячо"

Как сегодня стало известно, на Авдеевском направлении россияне начали применять FPV-дроны в качестве разминировщиков минных препятствий. Это может позволить им пустить в бой бронированную технику.

По словам офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, морально-психологическое состояние оккупантов очень низкое, однако они все еще пытаются продвигаться вглубь украинской обороны.

Ранее Цехоцкий отметил, что россияне ощутимо уменьшили количество сбросов КАБов на Авдеевском направлении после сбития их носителей.

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