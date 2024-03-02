Вениславский отметил, что это невозможно для осужденных за тяжелые статьи.

Законопроект о мобилизации предусматривает, что часть осужденных может присоединяться к ВСУ.

Как сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина", осужденные, которые не находятся в местах лишения свободы могут быть мобилизованы после принятия нового закона.

"Мы предусмотрим, чтобы осужденные, которые получили наказание без реального отбытия его в местах пенитенциарной системы (или осужденные с отсрочкой от отбывания наказания, или условно осужденные, которые физически находятся на свободе), могут быть мобилизованы, они также будут взяты на воинский учет", - отметил Вениславский.

По его словам, осужденные, которые находятся в местах лишения свободы тоже получат возможность защищать Украину на фронте. Впрочем, это невозможно для осужденных за преступления против основ национальной безопасности, против половой свободы человека и некоторых других наиболее сенситивных преступлений.

Закон о мобилизации в Украине - последние новости

Кабмин в конце января передал в парламент обновленную версию проекта закона о мобилизации. Предыдущую версию, которая была внесена в конце декабря 2023 года, правительство отозвало из-за критики законопроекта в парламенте и обществе.

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. За него проголосовали 243 народных депутата. Теперь профильный Комитет должен разобраться с поправками к документу.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил норму об аресте банковских счетов мужчин, которые нарушают законодательство о мобилизации. Впрочем, члены комитета поддержали предложение о лишении права управлять авто.

Вас также могут заинтересовать новости: