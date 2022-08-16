Жданов говорит, что это событие кардинально изменит ситуацию на линии фронта.

Если российская группировка, которая сейчас находится в оккупированном Херсоне, сдастся в полном составе в плен, она пополнит обменный фонд. В будущем это позволит освободить из российского плена украинских защитников.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Это кардинально изменит ситуацию на линии фронта, если группировка сдастся в плен. Никакого шока для нас не будет. Здесь сразу будет Красный Крест, представители следственных органов наших стран-партнеров, которые помогут провести оперативно- следственные действия, задокументировать все преступления. Дальше, скорее всего, будет обмен на наших ребят. По мере выявления военнослужащих, которые совершали преступления, они будут преданы суду международного военного трибунала. Никакого внутреннего самосуда не будет", - заверил эксперт.

По словам Жданова, в отношении тех россиян, которые не совершали преступлений, будет принято решение о передаче их на родину.

"Именно это и есть целью ликвидации группировки на правом берегу Днепра. Это третья часть фронта. Если мы третью часть фронта таким образом ликвидируем, то дальше вся оборона российских войск посыплется. Особенно там, где стоят регулярные части. Для РФ это будет полный крах", - считает Жданов.

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко констатировал, что российские оккупанты на правобережной Херсонщине оказались в ловушке.