Катков не сомневается в будущем ударе ВСУ по мосту.

Крымский мост - не единственная переправа, которую могут использовать оккупанты для переброски войск и техники. У них на вооружении имеются большие корабли, а также сухопутный коридор через оккупированные территории юга и востока Украины.

Такое мнение высказал 24 каналу главный редактор Defence Express Олег Катков.

По его словам, после уничтожения крупного десантного корабля "Саратов" у россиян осталось порядка десяти таких судов, которые могут взять функцию паромной переправы.

"Уничтожение крымского моста произойдет рано или поздно. На мой взгляд, россияне уже были готовы к его ликвидации", - убежден эксперт.

По его прогнозу, сухопутный коридор в случае выведения из строя моста будет пролегать через оккупированные Мариуполь и Мелитополь.

"Оккупанты защитили Крымский мост настолько, насколько могли. Поэтому, если господин Данилов говорит об уничтожении Крымского моста, россияне стягивают туда всю защиту, а мы бьем по аэродрому - это значит, что все сработало", - считает он.

Ранее военный эксперт Олег Жданов предположил, что альтернативой мосту может стать паромная переправа, которую использовали до его строительства.