Сейчас известно об активной работе партизанского движения на оккупированной Херсонщине и Запорожье.

Движение партизан на оккупированных российскими войсками территориях юго-востока Украины набирает обороты. Именно оно может стать решающей силой в освобождении захваченных Россией населенных пунктов.

Такое мнение высказал военный, герой Украины Владимир Жемчугов, который проводил партизанские операции в тылу боевиков на Донбассе, пишет "Апостроф".

"Партизанское движение в Украине финансируется и поддерживается, засылаются люди, оружие, боеприпасы, деньги. Идет подготовка к активным партизанским действиям. Набирают новые группы, проводят обучение военному делу, подрывному делу, проводятся учения по конспирации", - рассказал он.

Поддерживает мнение военного и эксперт Олег Жданов. Он убежден, что партизанское движение может существенно помочь ВСУ, когда они перейдут в контрнаступление.

"Если ВСУ будут поддерживать связь с партизанским движением и координировать свои действия, то диверсионная работа в тылах противника может очень сильно ослабить передовые позиции врага", - подытожил он.

Как писал УНИАН, украинские партизаны в тылу вражеских российских оккупантов помогают ВСУ наносить смертельные удары. Так, в частности, по словам высокопоставленного украинского военного чиновника, партизаны, в состав которых входят гражданские или бывшие солдаты, предоставили информацию, которая способствовала атаке ВСУ на две российские базы на Херсонщине.

Ранее американский Институт изучения войны выделил Мелитополь как центр партизанского движения. По информации городского головы Ивана Федорова, с начала оккупации местные патриоты провели более 20 успешных операций сопротивления оккупантам, повредили объекты критической инфраструктуры двойного назначения, предоставили ценный массив военной информации о дислокации оккупационных войск украинской разведке и ликвидировали более сотни оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: