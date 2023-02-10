Россия ночью атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе.

Россия в ночь с 9 на 10 февраля запустила иранские дроны-камикадзе "Шахед" по территории Украины. В Днепре силам Противовоздушной обороны удалось сбить беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Восток". Там подчеркнули, что "прилетов" в городе, к счастью, не зафиксировано.

"Очень шумная ночь в Днепре, но ничего не прилетело, подробности позже. А вот так горят сбитые в полночь "Шахеды". Держим строй, приближаем победу!" - говорится в сообщении.

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Атака дронами на Украину в ночь на 10 февраля 2023

Вечером в четверг, 9 февраля 2023 года, российские оккупационные войска запустили иранские дроны-камикадзе в направлении Украины. Местные власти Днепропетровщины предупредили жителей о вероятной атаке вражеских дронов.

Воздушная тревога по состоянию на 22:15 9 февраля была объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Черкасской Сумской и Харьковской областях.

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