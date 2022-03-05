Начата десятая эпоха героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Во временно захваченном оккупантами Мелитополе продолжается акция протеста против российских захватчиков с сине-желтыми флагами.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ

В этот же день украинцы вышли с митингом в Херсоне, требуя от россиян покинуть город.

На опубликованных кадрах из Мелитополя слышны выстрелы, вероятно, в воздух. Однако местных это не остановило - они продолжили двигаться в сторону российских войск.

Некоторые из толпы восклицали: "На**й из города".

Участники акции за Украину, в отличие от оккупантов, были без оружия.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко подчеркнул, что мужество жителей Мелитополя, запечатленное на видео, вероятно, войдет в мировую историю.

Начаты десятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, бегут, оставляя на Украинской земле вооружение и технику.

Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников но и обычные невооруженные люди, демонстрируя окупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологической поражения.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивает военные ресурсы вражеских войск в Украине заканчиваются, потом наступит логистический коллапс.

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