Во временно захваченном оккупантами Мелитополе продолжается акция протеста против российских захватчиков с сине-желтыми флагами.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ
В этот же день украинцы вышли с митингом в Херсоне, требуя от россиян покинуть город.
На опубликованных кадрах из Мелитополя слышны выстрелы, вероятно, в воздух. Однако местных это не остановило - они продолжили двигаться в сторону российских войск.
Некоторые из толпы восклицали: "На**й из города".
Участники акции за Украину, в отличие от оккупантов, были без оружия.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко подчеркнул, что мужество жителей Мелитополя, запечатленное на видео, вероятно, войдет в мировую историю.
Начаты десятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, бегут, оставляя на Украинской земле вооружение и технику.
Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников но и обычные невооруженные люди, демонстрируя окупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологической поражения.
Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивает военные ресурсы вражеских войск в Украине заканчиваются, потом наступит логистический коллапс.