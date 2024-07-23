Сейчас оккупанты активизировали свои информационно-психологические операции против украинского народа.

Россияне снова заговорили о переговорах, поскольку знают, что в ближайшее время ситуация на поле боя перевернется в пользу Сил обороны.

"Сейчас они понимают, что их надолго так не хватит. И именно поэтому сейчас это надувание щек, имитация, что они способны так воевать сколько надо, что им это ничего не стоит. Что все потери - это не потери. Однако, они понимают, что уже осенью-зимой этого года ситуация может радикально измениться в нашу пользу. И они очень спешат нас дожать до того", - пояснил военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире "Радио NV".

Он также добавил, что на фоне предстоящих проблем россияне значительно усилили свои информационно-психологические операции (ИПСО). В частности, сейчас они нацелены не на военных, а на членов их семей, а также людей, которые находятся в тылу.

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"Они вообще плохо нас понимают, но такое впечатление, что за 2,5 года войны они в этом немного продвинулись. В 2022 году их ИПСО были просто забавные, но они нащупали, как с нами работать, на какие ИПСО мы ведемся. И поэтому да, против нас ведется мощная информационная кампания", - добавил Дикий.

Война в Украине - последние новости

Накануне Верховная Рада проголосовала за продление до 9 ноября 2024 года срок действия военного положения в Украине. Это уже 12 голосование в парламенте Украины за продление военного положения и мобилизации.

Тем временем в Запорожской области возросло количество российских оккупантов. Сейчас насчитывается около 90 тысяч личного состава врага в области. В то же время, в ВСУ сообщили, что формирования наступательной группировки на этом направлении фронта нет.

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