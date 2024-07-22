Известно, что КНДР продолжает поддерживать Россию в войне против Украины.

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков посетит Северную Корею на этой неделе. Об этом сообщили обе страны, передает The Washington Times.

Отмечается, что визит будет посвящен обсуждению трехстороннего сотрудничества с участием РФ в условиях их конфронтации с Западом. Рыженков приедет в КНДР с трехдневным визитом по приглашению северокорейского МИД, говорилось в официальном сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

В то же время ни одна из стран не предоставила деталей маршрута Рыженкова в Северной Корее, несмотря на слова наблюдателей о том, что он должен встретиться со своим северокорейским коллегой Чое Сон-хуи. Известно, что Рыженков станет первым министром иностранных дел Беларуси, который посетит КНДР, согласно сообщению Министерства объединения Южной Кореи.

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По словам бывшего президента Института национального объединения КНДР Ко Ю Хвана, встреча Рыженкова с северокорейскими чиновниками, возможно, будет посвящена установлению трехстороннего партнерства между Северной Кореей, Беларусью и Россией, ведь КНДР недавно подписала с РФ важный оборонный пакт.

Сотрудничество России и КНДР - что известно

Ранее аналитики Defense Express рассказали, как Северной Корее удается изготавливать ракеты KN-23 для российских ударов по Украине. По словам экспертов, отдельные элементы этих ракет в КНДР изготавливали, используя сырье и техническую документацию, которую получили от РФ.

"Хотя приведенные выше данные могут выглядеть сенсационно, на самом деле история сотрудничества между Москвой и Пхеньяном по ракетам насчитывает уже буквально несколько десятков лет, просто это пока не получило должной реакции", - отметили в Defense Express.

Также сообщалось, что Северная Корея отправила в Россию элитную военную тренировочную делегацию. Сейчас цель визита и место пребывания северокорейцев в РФ не разглашается.

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