Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков посетит Северную Корею на этой неделе. Об этом сообщили обе страны, передает The Washington Times.
Отмечается, что визит будет посвящен обсуждению трехстороннего сотрудничества с участием РФ в условиях их конфронтации с Западом. Рыженков приедет в КНДР с трехдневным визитом по приглашению северокорейского МИД, говорилось в официальном сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.
В то же время ни одна из стран не предоставила деталей маршрута Рыженкова в Северной Корее, несмотря на слова наблюдателей о том, что он должен встретиться со своим северокорейским коллегой Чое Сон-хуи. Известно, что Рыженков станет первым министром иностранных дел Беларуси, который посетит КНДР, согласно сообщению Министерства объединения Южной Кореи.
По словам бывшего президента Института национального объединения КНДР Ко Ю Хвана, встреча Рыженкова с северокорейскими чиновниками, возможно, будет посвящена установлению трехстороннего партнерства между Северной Кореей, Беларусью и Россией, ведь КНДР недавно подписала с РФ важный оборонный пакт.
Сотрудничество России и КНДР - что известно
Ранее аналитики Defense Express рассказали, как Северной Корее удается изготавливать ракеты KN-23 для российских ударов по Украине. По словам экспертов, отдельные элементы этих ракет в КНДР изготавливали, используя сырье и техническую документацию, которую получили от РФ.
"Хотя приведенные выше данные могут выглядеть сенсационно, на самом деле история сотрудничества между Москвой и Пхеньяном по ракетам насчитывает уже буквально несколько десятков лет, просто это пока не получило должной реакции", - отметили в Defense Express.
Также сообщалось, что Северная Корея отправила в Россию элитную военную тренировочную делегацию. Сейчас цель визита и место пребывания северокорейцев в РФ не разглашается.