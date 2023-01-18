Теракт в Днепре 14 января может оказаться не последним, считает Александр Коваленко.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что после ракетного удара рашистов по Днепру 14 января можно говорить об изменении тактики обстрелов РФ.

"Если мы говорим о применении ракет Х-22, то открываем карту города Днепр и смотрим именно то место, куда попала эта ракета. Фактически это жилой массив, жилищные комплексы. Ракета Х-22, которая имеет отвратительную точность, которая порой может составить отклонение от цели не просто 300-500 метров, а даже километр. И просто смотрим на этот уничтоженный жилой дом. 300-500 метров влево-вправо и куда попадает ракета? Она попадает в точно такие же жилые дома. Километр? Аналогично жилая застройка", - поделился наблюдениями Коваленко.

Он сформулировал тактику главнокомандующего ВС РФ Валерия Герасимова следующим образом: высокоточными ракетами уничтожать энергосистему Украины, а низкоточными ракетами совершать теракты против гражданских жителей.

"Фактически мы говорим то, что эта ракета действительно намерено направлялась именно в эту локацию. Если это новая тактика Герасимова, то, возможно, она используется в следующем формате: более-менее высокоточные ракеты, такие как "Калибр", они могут направляться на объекты критической инфраструктуры. А низкоточные ракеты, такие как Х-22, их будут направлять в жилые локации, в дома. Это будут массовые террористические акты, по сути геноцид", - подытожил военный эксперт.

Сколько ракет осталось у РФ

Полковник Роман Свитан отмечал, что Россия за год может изготовить крайне мало ракет, ведь санкции сильно ударили по ВПК.

Россия испытывает дефицит ракет, но все равно пытается делать вид, будто у них много запасов, заявляли в украинской разведке.

Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал, что РФ может производить 100-120 крылатых ракет в месяц.