Военный эксперт Александр Коваленко считает, что после ракетного удара рашистов по Днепру 14 января можно говорить об изменении тактики обстрелов РФ.
"Если мы говорим о применении ракет Х-22, то открываем карту города Днепр и смотрим именно то место, куда попала эта ракета. Фактически это жилой массив, жилищные комплексы. Ракета Х-22, которая имеет отвратительную точность, которая порой может составить отклонение от цели не просто 300-500 метров, а даже километр. И просто смотрим на этот уничтоженный жилой дом. 300-500 метров влево-вправо и куда попадает ракета? Она попадает в точно такие же жилые дома. Километр? Аналогично жилая застройка", - поделился наблюдениями Коваленко.
Он сформулировал тактику главнокомандующего ВС РФ Валерия Герасимова следующим образом: высокоточными ракетами уничтожать энергосистему Украины, а низкоточными ракетами совершать теракты против гражданских жителей.
"Фактически мы говорим то, что эта ракета действительно намерено направлялась именно в эту локацию. Если это новая тактика Герасимова, то, возможно, она используется в следующем формате: более-менее высокоточные ракеты, такие как "Калибр", они могут направляться на объекты критической инфраструктуры. А низкоточные ракеты, такие как Х-22, их будут направлять в жилые локации, в дома. Это будут массовые террористические акты, по сути геноцид", - подытожил военный эксперт.
Сколько ракет осталось у РФ
Полковник Роман Свитан отмечал, что Россия за год может изготовить крайне мало ракет, ведь санкции сильно ударили по ВПК.
Россия испытывает дефицит ракет, но все равно пытается делать вид, будто у них много запасов, заявляли в украинской разведке.
Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал, что РФ может производить 100-120 крылатых ракет в месяц.