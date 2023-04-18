Мобилизационный ресурс тоже хромает.

Россия имеет большой регресс в использовании техники для войны против Украины. Как сообщает CNN, РФ не успевает производить новые образцы оружия.

Причиной кризиса оккупационных войск в том числе являются и большие потери армии вследствие ведения боевых действий.

На брифинге западные чиновники на условиях анонимности заявили, что пока не видно "большого роста в увеличении техники". А то оборудование для войны, которое привлекают россияне, является "старшего поколения".

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"Они начали с Т-80 и Т-90 (танков – ред. УНИАН), затем перешли к Т-72, далее мы увидели первые Т-55, выведенные из модернизации для ведения в бою. Та же картина наблюдается в использовании артиллерии также", - сообщили чиновники.

Кроме технического обеспечения у россиян есть проблемы с мобилизационным ресурсом. В первую очередь это касается обучения – новых солдат бросают в бой без должной подготовки. Согласно информации должностных лиц, из 150 тысяч мобилизованных хотя какую-то подготовку на уровне роты прошли лишь около 10%.

"Мы видим российскую силу на данный момент. Она деградировала по сравнению с той силой, которая изначально была в Украине", - подытожили чиновники.

Потери россиян на войне против Украины: что известно из актуального

Украинские силы обороны С начала полномасштабного вторжения ликвидировали уже более 183 тысяч человек. В частности за минувшие сутки было уничтожено 470 оккупантов.

Сегодня, 18 апреля, в Генштабе заявили о попадании в важный военный объект россиян.

В России нашли кладбище с массовым захоронением "вагнеровцев" и других оккупантов. Об их гибели близким не сообщали.

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