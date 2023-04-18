Российские захватчики ударили по селу, отметили в Офисе генпрокурора.

В результате очередного российского обстрела Сумской области погибла 83-летняя женщина.

Как сообщает Офис генпрокурора, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, около 12:20 оккупанты с территории РФ совершили артиллерийский обстрел с. Речки Сумского района. "В результате на территории собственного домовладения погибла 83-летняя женщина", - сообщили в ОГПУ.

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Ситуация в Сумской области - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки россияне совершили обстрелы приграничных громад Сумской области - Великописаревской, Белопольской, Шалыгинской, Середино-Будской, Глуховской. Зафиксировано почти 100 прилетов из артиллерии и минометов.

Напомним, в ночь на 24 марта российские истребители Су-35 запустили по региону 11 управляемых авиабомб и одну ракету Х-31П, в результате вражеского удара погибли два человека, а 10 - получили ранения.

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