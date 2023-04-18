Украинские воины попали, в частности, во вражескую станцию радиоэлектронной борьбы, отметили в Генштабе.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили станцию радиоэлектронной борьбы российских захватчиков и два района сосредоточения вооружения, военной техники и живой силы противников.

Поражен также еще один важный военный объект врагов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины во вторник, 18 апреля, в своей вечерней сводке. "Авиация Сил обороны за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и удар по зенитно-ракетному комплексу противника", - отметили в Генштабе.

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Российские захватчики уже длительное время пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях. По данным Генштаба ВСУ, в течение 17 апреля защитники нашей страны отразили более 70 атак со стороны захватчиков.

Оккупанты на нашей земле несут очень серьезные потери. Общие потери россиян на 18 апреля составляют примерно 183 130 человек. Стоит отметить, что только за минувшие сутки "минуснули" 470 противников.

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