Наши предупреждают, что эти российские горе-студенты станут целью для движения сопротивления.

В Курской, Брянской и Белгородской областях запланирован набор студентов для формирования "строительных отрядов" для отправки на временно оккупированные территории Украины.

Как сообщает Центр национального сопротивления, оккупанты планируют использовать эти отряды как разнорабочих для разбора завалов, развоза "гуманитарных" наборов, а также на строительстве укреплений.

В ЦНС сообщают, что за вербовку отвечает так называемое движение "Народный фронт". При этом отмечают, что объявления о наборе для работы в оккупированных регионах распространяются в российских высших учебных заведениях под эгидой отправки в "добровольческий центр". А университетам уже "спустили" количественный план, который они должны выполнить.

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В ЦНС отметили, что российские власти не предоставляют юридическую защиту своим гастролерам и они лишены в будущем социальных льгот. "Однако их работа на ВС РФ делает их законной целью для движения сопротивления", - сказано в сообщении.

Другие новости из оккупации

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты для подавления сопротивления на ТОТ привезли туда тысячи росгвардейцев.

По данным ЦНС, по состоянию на январь 2024 года, Россия сосредоточила на оккупированных территориях около 35 тысяч росгвардейцев. Они должны проводить фильтрационные мероприятия среди гражданского населения и выявлять участников подпольного движения. Половину из них составляют регулярные формирования, а остальные - более 100 сводных подразделений, которые на ротационной основе завозятся с территории РФ. Сводные подразделения формируются из числа сотрудников ОМОН и СОБР.

На вооружении у данных подразделений, кроме служебных автомобилей и ББМ, есть также танки, артиллерийские системы, а также вертолеты. И это вооружение они применяют для подавления сопротивления на оккупированных территориях. Они, вероятно, будут оказывать давление на гражданское население в процессе подготовки к "выборам" президента РФ в марте 2024 года.

В ЦНС отмечали, что путинская Росгвардия является российским аналогом гестапо времен Третьего рейха.

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