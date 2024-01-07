Сейчас Россия сосредоточила на оккупированных территориях около 35 тысяч росгвардейцев.

Росгвардия - второй по важности компонент оккупационных войскпосле Вооруженных сил РФ. В их обязанности в частности входит проведение фильтрационных мероприятий среди гражданского населения и выявление участников подпольного движения.

Как рассказали в Центре национального сопротивления, согласно данным, переданным от украинского подполья по состоянию на январь 2024 года, Россия сосредоточила на оккупированных территориях около 35 тысяч росгвардейцев.

"Половину из них составляют регулярные формирования, которые по структуре распределены в бригаду, 5 батальонно-тактических групп и 44 тактические группы. Остальные - это более 100 сводных подразделений, которые на ротационной основе завозятся с территории РФ. Сводные подразделения формируются из числа сотрудников ОМОН и СОБР", - сообщают в ЦНС.

Видео дня

Отмечается, что на вооружении у данных подразделений, кроме служебных автомобилей и ББМ, есть танки, артиллерийские системы, а также вертолеты. И это вооружение они применяют для подавления сопротивления на оккупированных территориях. Также данные подразделения привлекались для охраны "избирательных участков" на ТОТ во время псевдореферендума в сентябре 2022 и псевдовыборов в сентябре 2023 и, скорее всего, будут оказывать давление на гражданское население в процессе подготовки к "выборам" президента РФ в марте 2024 года.

"Наряду с тем, что в целом эти подразделения на территории самой РФ отвечают за сохранение правящего режима Путина и его окружения, можно утверждать, что путинская Росгвардия является российским аналогом гестапо времен Третьего рейха", - пишут в ЦНС.

Отмечается, что кроме проведения собственно боевых мероприятий против гражданского населения, сотрудники Росгвардии также активно привлекаются к пропагандистским мероприятиям в учебных заведениях. Также они играют роль "проекции силы", постоянно патрулируя населенные пункты.

Что происходит на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях российские захватчики придумали новый метод принудительной паспортизации и контроля за местным населением. Так, оккупанты планируют ввести обязательную верификацию с паспортом пользователей интернета. То есть, все пользователи должны иметь паспорт РФ, чтобы иметь возможность и в дальнейшем получать услуги.

Кроме того, оккупанты планируют провести инвентаризацию земельных участков на временно захваченных территориях и "национализировать" те, владельцы которых отказались переоформлять право собственности. Для того, чтобы зарегистрировать право собственности в соответствии с оккупационным законодательством необходимо получить паспорт РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: