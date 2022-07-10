По оперативной информации, под завалами остается 23 человека, в том числе 9-летний ребенок.

Из-под завалов многоэтажки в Часовом Яру, которую россияне атаковали ракетами накануне вечером, спасен еще один человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Радуемся каждой спасенной жизни. Спасательная операция продолжается", - констатировал он.

Глава областной военной администрации отметил, что в результате ракетного удара под руинами многоэтажки оказалось более сорока человек.

"Спасателям уже удалось достать 15 тел и спасти 6 жизней. По оперативной информации, под завалами остается 23 человека, в том числе 9-летний ребенок. С несколькими удалось установить и удерживать языковой контакт", - отметил Кириленко.

Как ранее сообщал УНИАН, оккупанты вечером 9 июля из "Ураганов" обстреляли город Часов Яр Бахмутского района. Ракеты попали в 5-этажку, в доме полностью уничтожены два подъезда.

Кириленко сообщал, что под завалами могут находиться по меньшей мере 30 человек, в том числе 9-летний ребенок. На месте продолжают работать спасатели.

Вас также могут заинтересовать новости: