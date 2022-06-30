Число жертв ракетного удара российских оккупантов по жилому дому в Николаеве возросло до семи.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Николаев. Оперативная информация. Только что, во время поисковых работ и разбора конструкций уничтоженной пятиэтажки, спасателями обнаружено тело женщины. Таким образом, по состоянию на сейчас уже 7 погибших и 6 пострадавших", - говорится в заметке.

Мэр города Александр Сенкевич уточнил в своем Telegram-канале, что спасатели достали из-под завалов тело 21-летней девушки. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в Николаеве российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Сообщалось о пяти погибших и пяти раненых. Всего в тот день по городу и пригороду военные РФ выпустили более 10 ракет.

Позже было опубликовано видео удара российской ракеты по многоэтажке.

Сегодня, 30 июня, председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что количество погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Николаеве возросло до шести, пострадавших - также до шести.

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