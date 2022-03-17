Ирина Верещук отметила, что гуманитарными коридорами доставили около 40 тонн продовольствия и медикаментов

Украина на 17 марта запланировала девять гуманитарных коридоров. Не сработал только коридор доставки гуманитарной помощи в Харьков.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Из девяти запланированных гуманитарных коридоров сработало восемь. Всего гуманитарными коридорами сегодня эвакуировано 3810 человек. Доставлено продовольствия и медикаментов около 40 тонн", - говорится в сообщении.

При этом министр отметила, что из Мариуполя выехали около 800 авто, а часть людей выходят из города пешком. К вечеру в Запорожье доехали более 2 тысяч человек, но поток не прекращается. Также она указала, что 18 марта из Запорожья отправят еще 10 автобусов для эвакуации жителей Мариуполя в Бердянск.

В то же время она рассказала, что колонну автобусов с бензовозом, которая отправилась в Бердянск, остановили российские оккупанты на блокпосте в поселке Васильевка.

Верещук сообщила, что в Киевской области из города Бородянка в Житомир выехали 20 автобусов с местными жителями - около 160 человек. Из села Шевченково и соседних сел в Бровары выехал 41 автобус и 200 частных авто – всего около 1500 человек.

Министр отметила, что в города Гостомель, Буча, деревни Семиполки, Марковцы и Опанасов доставили 36 тонн гуманитарной помощи, а именно продуктов и медикаментов.

Помимо этого, Верещук сообщила, что из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами не сработал гуманитарный коридор из Харькова в Волчанск.

Как ранее сообщал УНИАН, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что на 17 марта согласовано девять гуманитарных коридоров.

При этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что из Киевской области эвакуировали меньше людей, чем ожидали, потому что движению гуманитарных колонн препятствовали танки российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: