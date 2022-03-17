За все время эвакуации мирного населения погибло два полицейских и похищенного спасателя.

Сегодня из Киевской области эвакуировали меньше людей, чем ожидали, потому что движения гуманитарных колонн препятствовали танки российских оккупантов.

Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сказал во время телемарафона.

"К сожалению, сегодня эвакуировали меньше людей, чем мы ожидали из Киевской области", - отметил он.

По его словам, в частности, были случаи когда просто колонну, которая двигалась, в частности, в Броварском районе, встречали танки, стреляли, предупреждая, что колонну не пустят.

Монастырский рассказал, что за все время эвакуации мирного населения погибло два полицейских и похищенного спасателя.

Как ранее сообщал УНИАН, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что гуманитарными коридорами сегодня были эвакуированы 3 810 человек.

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, на 17 марта согласовано девять гуманитарных коридоров.

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