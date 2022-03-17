Российские войска открывали огонь, несмотря на "зеленый" коридор.

Эвакуационный автобус сегодня смог забрать людей из Попасной в Луганской области. Людей вывозили под обстрелами оккупантов, несмотря на "зеленый" коридор.

Об этом сообщает глава луганской ОГА Сергей Гайдай

"Сегодня прошла очередная эвакуация жителей Луганщины поездами. Даже при наличии "зеленого" коридора, вывезти людей из Горного или Попасной крайне опасно. Кое-где приходится прорываться сквозь плотные обстрелы русской армии. Еще труднее, когда режим тишины отсутствует. Но сегодня эвакуационному автобусу удалось доехать до Попасной и спасти местных жителей, которые несколько дней жили в бомбоубежище", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что людей автобусами доставили на один из железнодорожных вокзалов Донбасса, а дальше они отправятся в западные области Украины.

"Во время эвакуации россияне открыли огонь по автобусу, повредили дверь. Спасибо водителю и сопровождающим сотрудникам полиции за храбрость", - рассказал Гайдай.

Как ранее сообщал УНИАН, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что на 17 марта согласовано девять гуманитарных коридоров. Так, из Авдеевки и Угледара удалось эвакуировать 209 человек.

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