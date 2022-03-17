Лишь бы обошлось без провокаций со стороны оккупантов.

Украинские власти продолжают эвакуировать людей с фронтовой зоны и доставлять жизненно важную продукцию в города и поселения, где ее не хватает. Например, вчера из Мариуполя удалось выехать 11 тысячам мирных жителей. Они прибыли в Запорожье, где получили соответствующую помощь. А на сегодня, 17 марта, согласовано девять гуманитарных коридоров. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Один из маршрутов – из многострадального Мариуполя. Российские оккупанты продолжают нарушать договоренности и обстреливать эвакуационные колонны и места сбора. Но людей все равно удается вывезти из горячих точек даже под пулями.

Гуманитарные коридоры в Украине 17 марта

Донецкая область. Из Мариуполя в Запорожье. Украинские власти планируют отправить автобусы из Запорожья в Бердянск для эвакуации людей из Мариуполя. По маршруту также поедет автоцистерна с топливом для заправки частных машины.

Киевская область. Из города Бородянка в Житомир. Из села Шевченково в город Бровары. Планируется также доставить гуманитарную помощь в виде продуктов и медикаментов в города Гостомель, Буча, села Семиполки, Марковцы, Опанасов.

Харьковская область. Будет предоставляться гуманитарная помощь из Харькова в Волчанск.

Ирина Верещук также заявила, что сейчас ведется работа по согласованию маршрутов для поставок гуманитарных грузов во все окруженные и заблокированные поселения. Отдельно идут переговоры насчет освобождения гражданских лиц, которых оккупанты незаконно взяли в плен.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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