Некоторые оккупанты переодеваются и выезжают в оккупированный Крым, рассказал Сергей Хлань.

В Херсоне попрятались местные коллаборанты и сотрудники российских спецслужб. В последнюю неделю их не видно и не слышно.

Об этом рассказал советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в эфире 24 канала.

Он уверен, что предатели и рашисты испугались ВСУ, которые начали уничтожать их по тылам.

"Это начало происходить, когда в центре Херсона ВСУ уничтожили росгвардию – точечно и ювелирно. Тогда попрятались и коллаборанты, и ФСБшники", – подчеркнул Хлань.

Он добавил, что коллаборанты скрываются, потому что еще очень сильно боятся партизан. Также в городе ходят слухи, что ФСБшники прячутся среди гражданских в больнице, а оккупанты переодеваются, покупают старые автомобили и выезжают в оккупированный Крым.

Напомним, 18 июля Сергей Хлань опубликовал зрелищное видео подрыва вражеского склада в Новой Каховке Херсонской области.

Ранее сообщалось, что оккупанты доставляют боеприпасы сразу на передовую, так как боятся артиллеристов ВСУ.

По данным ISW, удары HIMARS по складам оккупантов могли снизить активность российский артиллерии.

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