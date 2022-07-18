С самого утра в Новокаховской общине слышны взрывы, это подтвердил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

На Херсонщине пылают склады с вражескими боеприпасами. Во временно оккупированной Новой Каховке ночью и утром были слышны взрывы, информацию о "прилете" подтвердил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

На своей странице в Facebook он разместил зрелищное видео с "салютом для россиян".

"С самого утра в Новокаховской общине слышны взрывы. Снова горят и детонируют боеприпасы врага... Салюты для хороших-мертвых россиян, которые уже никогда не проснутся", - написал Хлань.

На видео можно увидеть "фейерверки" - горит и детонирует склад оккупантов. Хлань рассказал, что он получает от жителей Херсонщины сообщения. Люди пишут, что сидят в подвалах, однако они не унывают, ведь знают - ВСУ уже рядом.

"Преимущественно такие сообщения я продолжаю получать после взрывов в Херсонской области. Люди знают, что ВСУ будут работать осторожно и с пониманием относятся к тому, что, к сожалению, без уничтожения инфраструктуры не обойдется. Но мы все восстановим, когда убьем и выгоним эту русскую нечисть", - отметил Хлань.

Как уже ранее сообщал УНИАН, оккупанты несут немалые потери - горит все больше их складов. У Шойгу уже "подгорает" из-за взрывов, он требует "высокоточно" поражать установки ВСУ.

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