Вскоре ожидается сильное вооружение украинской артиллерии в рамках помощи иностранных партнеров.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире у Марка Фейгина.
"В Украину приехала реактивная система залпового огня. Мы знаем из официальных сообщений американской стороны о предоставлении 90 гаубиц M777. Это очень хорошие гаубицы, очень качественные - исключительное по эффективности оружие. Это очень много, и еще кто-то привезет", - сказал он.
Также Арестович отметил, что этих гаубиц может набраться на 3-4 артиллерийских бригады.
"А это уже история совсем интересная, потому что когда приезжает одна такая бригада, уже никто никуда не отступает", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, США рассматривают вопрос о поставки Украине артиллерии и вертолетов.