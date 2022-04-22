Гаубиц M777 может набраться на 3-4 артиллерийских бригады.

Вскоре ожидается сильное вооружение украинской артиллерии в рамках помощи иностранных партнеров.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире у Марка Фейгина.

"В Украину приехала реактивная система залпового огня. Мы знаем из официальных сообщений американской стороны о предоставлении 90 гаубиц M777. Это очень хорошие гаубицы, очень качественные - исключительное по эффективности оружие. Это очень много, и еще кто-то привезет", - сказал он.

Также Арестович отметил, что этих гаубиц может набраться на 3-4 артиллерийских бригады.

"А это уже история совсем интересная, потому что когда приезжает одна такая бригада, уже никто никуда не отступает", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, США рассматривают вопрос о поставки Украине артиллерии и вертолетов.

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