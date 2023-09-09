В городе повреждены частные дома и многоэтажки.

Рано утром в пятницу, 8 сентября, российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по городу Сумы. В результате атаки пострадали четыре человека.

Как сообщили в Сумской областной военной администрации, одна из раненых скончалась в больнице.

"Вчера в больнице умерла жительница г. Сумы, которая получила травмы в результате вражеского ракетного удара по частному сектору областного центра. Наши соболезнования родным и близким погибшей", – говорится в сообщении.

Видео дня

Днем ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям информировали, что из-под завалов удалось спасти двух человек – 70-летнего мужчину и 65-летнюю женщину в тяжелом состоянии. О состоянии других пострадавших в результате атаки РФ не сообщается.

Удар РФ по суммам 8 сентября

Около 5:30 утра в пятницу, 8 сентября, оккупанты атаковали Сумы. Работали Силы противовоздушной обороны, однако в результате вражеской атаки были "прилеты" по частному сектору.

Спасатели информировали, что повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств. В ОВА отмечали, что поврежден ряд частных частных домов. Городской голова Александр Лысенко сообщал, что повреждены и многоэтажки в городе.

Вас также могут заинтересовать новости: