Утром 8 сентября Россия нанесла очередной террористический удар по городу. Стало известно, сколько украинцев в больнице по состоянию на сегодняшнее утро.

В больницах Кривого Рога сейчас остаются 34 раненых в результате вчерашнего ракетного удара россиян, из них трое - в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Количество пострадавших в результате вчерашнего ракетного удара увеличилось до 74 человек, в больницах города находится 34, трое из них в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь", - написал Вилкул в утреннем сообщении.

В городе над ликвидацией последствий удара работают бригады коммунальных служб и управителей, добавил он.

По информации Вилкула, вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения в Кривом Роге сейчас работают стабильно.

Удар по Кривому Рогу - что известно

Утром, 8 сентября, во время воздушной тревоги в Кривом Роге прогремел взрыв. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что в результате вражеской атаки на Кривой Рог повреждено административное здание.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что Россия ударила по центру Кривого Рога, в результате чего разрушено одно из админзданий полиции. Тогда погиб полицейский, еще троих спасатели ГСЧС достали из-под завалов - они в тяжелом состоянии. 6 сотрудников получили травмы различной степени тяжести.

Вечером Вилкул сообщил, что враг нанес террористический удар по городу ракетой Искандер-К. В результате попадания в админздание погиб один человек, молодой парень, 72 человека получили ранения. 35 человек находятся в больнице, из них три тяжелые. Основной диагноз - множественные осколочные ранения и термические ожоги. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

Еще чуть позже ГСЧС информировала о 74 жертвах удара: 1 погибшем и 73 раненых.

По информации Вилкула, в результате этой атаки на город пострадало жилье более 5 тысяч криворожцев - 80 поврежденных домов, из которых 23 - частный сектор, другие - многоэтажки.

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