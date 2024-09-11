Жирохов отмечает, что россияне очень активно начали применять КАБы.

Военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что российские военные приостановили операцию на Покровском направлении, но при этом продолжают искать слабые места для наступления.

"После приостановки операции россияне начали искать слабые места на линии фронта и перебрасывать силы туда. Сейчас они очень активизировались на Лиманском направлении, на Угледаре они активизировались очень сильно", - рассказал эксперт в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Также Жирохов отмечает, что россияне начали очень активно применять КАБы.

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"Поддержка КАБов колоссальна. Вчера КАБы падали на позиции каждые пятнадцать минут. Это приводит к некоторым территориальным потерям", - добавил он.

Война в Украине - ситуация на Донбассе

Покровск находится в центре многих железнодорожных и автомобильных магистралей всего Донбасса. Успешный российский штурм теоретически может перерезать основные пути снабжения войск в оставшихся украинских опорных пунктах по всему региону и позволит российским войскам угрожать украинским позициям к югу от города.

Как пишет The New York Times, перед Украиной стоят сложнейшие задачи, ведь в августе ее войска отступали более чем на километр в день.

За последнюю неделю Украина направила дополнительные войска для защиты линий фронта вокруг Покровска. Россия перешла от фронтального наступления на город к наступлению на юг, чтобы расширить фронт и создать угрозу окружения украинских войск между Покровском и городом Курахово.

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