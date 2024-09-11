Отмечается, что если Россия захватит Покровск, она получит большое стратегическое преимущество в захвате остальной части Донбасса.

Покровск находится в центре многих железнодорожных и автомобильных магистралей всего Донбасса. Успешный российский штурм теоретически может перерезать основные пути снабжения войск в оставшихся украинских опорных пунктах по всему региону и позволит российским войскам угрожать украинским позициям к югу от города.

Как пишет The New York Times, перед Украиной стоят сложнейшие задачи, ведь в августе ее войска отступали более чем на километр в день.

За последнюю неделю Украина направила дополнительные войска для защиты линий фронта вокруг Покровска. Россия перешла от фронтального наступления на город к наступлению на юг, чтобы расширить фронт и создать угрозу окружения украинских войск между Покровском и городом Курахово.

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Продвижение к Покровску стало наиболее успешной частью наступления России на Донбассе этим летом. В других районах она наступала вдоль почти всей восточной линии фронта, но после нескольких месяцев ожесточенных боев добилась лишь скромных успехов.

Хотя летом линия фронта быстро продвинулась в районе Покровска, в целом российское наступление на Донбассе было дорогостоящим и постепенным. Тем временем Украина в августе начала неожиданное вторжение в Курскую область. За месяц она захватила больше территории в России, чем Россия на Украине за последний год, хотя ее завоевания в России еще не подверглись серьезной контратаке.

Россия продолжает наступать на Донбассе, и президент Владимир Путин заявил, что российская армия не будет отвлекать силы из этого района, чтобы противостоять украинскому наступлению в России. Однако эта быстротечная фаза войны может завершиться осенними дождями, которые ограничат передвижение с обеих сторон, отмечается в статье.

Война в Украине - ситуация на фронте

В то время как Запад рассматривает возможность позволить Украине использовать ракеты для более глубокого удара по России, США и европейские страны подталкивают Киев к разработке надежного плана относительно того, чего он может достичь в следующий год войны.

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