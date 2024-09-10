Те продвижения, которые имеют россияне на Покровском направлении, "стабилизацией" не назовешь, заявил Роман Погорелый.

Российские войска держат под огневым контролем город Покровск Донецкой области, рассказал соучредитель DeepState Роман Погорелый в эфире КИЕВ24.

"В Покровск начало чаще "прилетать". Даже долетает уже до Павлограда. Есть версия, что и ствольная артиллерия уже достает, и баллистика, авиация. Они усиливают обстрелы, и это будет увеличиваться со временем в силу того, насколько они будут продвигаться", - отметил он.

По мнению Погорелого, те продвижения, которые имеют россияне на Покровском направлении, "стабилизацией" не назовешь.

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Как пояснил эксперт, на момент заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о стабилизации все могли наблюдать, что не было изменений в районе Гродовки, Селидово, потому что оккупанты наткнулись на достаточно мощное сопротивление Сил обороны.

"Сейчас московиты пытаются залетать на технике в районе Селидово, пытаются двигаться по посадкам, по рвам, которые выкопаны пехотой в большом количестве. Наши военные осуществляют поражение, и там все устлано трупами", - рассказал Погорелый.

Он добавил, что россияне активизировались в районе Мемрика, Украинска, Горняка, то есть в сторону Красногоровки, и там у них продвижение достаточно существенное: "Активизация есть постоянно, ситуация очень напряженная и сложная".

По его словам, есть информация, что РФ приобщает дополнительные резервы. Кроме того, враг пытается выискивать слабые места и пробиваться.

Наступление на Покровск - заявление Сырского

Как сообщал УНИАН, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в интервью CNN заявил, что ВСУ удалось остановить продвижение российских войск на Покровском направлении. Он признал, что украинская оборона испытывала огромное давление вокруг Покровска в течение нескольких недель.

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