Попытки россиян именно на Запорожском направлении можно назвать "колымажные мясные штурмы", потому что оккупанты там достаточно активно пытаются использовать квадроциклы.

Ореховское направление заметно активизировалось по сравнению с предыдущими несколькими неделями, когда были дни вообще без штурмовых действий со стороны россиян или несколько штурмов за день. Вчера было отражено 16 атак противника и враг активно пытался атаковать сегодня. Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Он отметил, что это напоминает ситуацию 17 февраля этого года, когда после длительной подготовки и донесения разведки о том, что россияне будут пробовать как-то давить на Работинский выступ, оккупанты пошли в атаку значительными силами и несколькими десятками бронетехники, танков и значительным количеством пехоты.

"Но были разбиты, пехота уничтожена, несколько десятков бронемашин также были уничтожены или поражены. Примерно тот же (сценарий - УНИАН) происходил вчера и сегодня на Работинском выступе. Который россияне сейчас почти очевидно хотят "срезать" и как-то вернуть, отбить до президентских выборов в России. Потому что для них это вероятно имиджевый момент, потому что эта территория была освобождена и деоккупирована во время освободительной летней кампании ВСУ 2023 года. Сейчас россияне там сосредотачивают значительные усилия, но им это не удается - врага уничтожают. Общие потери россиян за вчерашние сутки составили 389 в личном составе, еще три человека в плену, также уничтожено большое количество техники", - подчеркнул Лиховой.

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Он добавил, что попытки россиян именно на Запорожском направлении можно назвать "колымажные мясные штурмы", потому что оккупанты там достаточно активно пытаются использовать квадроциклы.

"Не только потому, что это быстрое средство передвижения, но, в том числе, из-за того, что у них выбиты танки, бронемашины и у них уже не остается много техники. Поэтому они готовы использовать квадроциклы. В общем, количество уничтоженных квадроциклов доходит до нескольких десятков за последние пару недель. Эти машины горят и поражаются противотанковыми средствами поражения так же, как и остальная российская техника, конечно вместе с экипажем", - акцентировал Лиховой.

Также, отвечая на уточняющий вопрос, означает ли усиление давления российских оккупантов на Авдеевском и Новопавловском направлениях, а также у Работино, что враг перебросил туда дополнительные свежие силы, представитель ОСГВ "Таврия" ответил, что общая численность вражеских сил не меняется.

"Общая численность российского контингента, которую мы в целом видим в операционной зоне Таврического направления и то, что на подхвате есть на временно оккупированной территории за линией боевого соприкосновения немного в глубине их обороны, она остается примерно постоянной. То есть, если мы говорили примерно о 50 тыс. оккупантов на Авдеевском направлении во время активной фазы Авдеевской оборонительной операции, то она такой примерно такой же остается и сейчас. Она примерно соответствует такому же контингенту противника на Запорожском направлении", - пояснил Лиховой.

Он добавил, что специфика отрезка фронта в Запорожской области в том, что такое количество российского оккупационного контингента и рассредоточение по значительной степной территории, не позволяет врагу создать значительного давления на одном участке.

"Поэтому они такими несколькими штурмовыми группами и отрядами атакуют, иногда численность увеличивают, иногда уменьшают. Но, поскольку эти вражеские войска истощаются и уничтожаются, то россияне эти подразделения отводят на ротацию и восстановление. Вместо них приходят новые, свежие части из российской глубинки - Оренбургской области, Ставропольского края, с Урала. С одной стороны - это минус, что приходят свежие силы противника, а с другой - это свидетельство того, что мы выбиваем российский личный состав и выбиваем резервы. А тот резерв, который приходит на помощь, он чаще всего неслажен, хуже подготовлен. Поэтому, когда они попадают под обстрелы, если их хорошо поразить, то они паникуют и убегают", - подчеркнул Лиховой.

Ситуация на Таврическом направлении - детали

7 марта на Таврическом направлении за минувшие сутки уничтожено 389 российских оккупантов и 54 единицы их техники. Об этом информировал бригадный генерал - командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Бригадный генерал отметил, что российские оккупанты заметно активизировались на Ореховском направлении, было отражено 16 штурмовых действий врага на Роботинском выступе. На Авдеевском направлении украинские Силы обороны отбили 21 атаку противника, на Новопавловском направлении враг 20 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

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