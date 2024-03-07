По словам Дмитрия Лиховия, в течение суток на Таврическом направлении потери РФ составили почти 400 человек.

Российские войска усилили давление в районе населенного пункта Роботино Запорожской области, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

"Горячим направлением в нашей зоне ответственности становится Ореховское, там где враг пытается срезать Роботинский выступ. Если раньше там было вообще 0 атак врага, иногда от 1 до 5 штурмовых действий, то за прошедшие сутки здесь зафиксировано 16 атак противника неподалеку Вербового и Роботино", - рассказал Лиховой.

Спикер также добавил, что оперативная ситуация на всем Таврическом направлении остается сложной, но контролируемой.

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"Можно сказать, что ситуация стабилизируется. Подавляющее количество столкновений за минувшие сутки (по всей линии фронта, - УНИАН) приходится именно на операционную зону ответственности ОСУВ "Таврия". За вчера противник здесь провел 57 боевых столкновений. Кроме того, РФ совершили почти 900 артобстрелов, 3 ракетных удара и 127 ударов дронами-камикадзе", - говорит Лиховий.

По его словам, за прошедшие сутки общие потери врага составили 389 человек, 54 единицы техники, из них в том числе и 2 танка, 10 БМП и 19 артсистем. Кроме того, Силы обороны уничтожили три склада врага.

"Враг нанес 24 авиаудара, их количество уменьшается на фоне сбивания российских самолетов. Управляемые авиабомбы падают меньше и поддержка российскому сухопутному наступлению с воздуха оказывается меньше", - отметил представитель ОСУВ "Таврия".

Ситуация на фронте остается сложной - что надо знать

Украина вступает в новую фазу войны, где главное - копать, считают журналисты The Wall Street Journal. По их мнению, подразделения ВСУ, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы в ожидании масштабного наступления, к которому могут прибегнуть оккупанты этой весной.

Зато по информации Bild, ВСУ оттеснили оккупантов из села под Авдеевкой. Сообщается, что украинская армия вернула полный контроль над Тоненьким.

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